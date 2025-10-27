表情と動きで、演技の基本である「喜怒哀楽」を表現してくれた橋本将生（26）。現在放送中のドラマ『ひと夏の共犯者』（テレビ東京系）で、連続ドラマ初出演にして、初主演という快挙を果たした。「昔からドラマを見るのが大好きで、演技の仕事にも興味があったので、この機会は本当に光栄でありがたいことだと思っています。このドラマは“ラブサスペンス”なんですけど、僕が特に好きなジャンルなので、挑戦できること自体がすご