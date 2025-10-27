ËèÆü»È¤¦ÄÌ¶Ð¥Ð¥Ã¥°¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð³Ñ¤¬¤¹¤êÀÚ¤ì¤Æ¥è¥ì¥è¥ì¤Ë¡Ä¡Ä¡£Çã¤¤ÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡£½ñÎà¤äPC¤¬¼ý¤Þ¤ëA4¥µ¥¤¥º¤Ê¤é¡¢²ÙÊª¤¬Â¿¤¤Æü¤â°Â¿´¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡¢A4ÂÐ±þ¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¹â¸«¤¨¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥°¤È¤Ê¤éÄÌ¶Ð¥¹¥¿¥¤¥ë¤âµ¤Ê¬¤â¥·¥ã¥­¥Ã¤ÈÀ°¤¤¤½¤¦¡ª Ë­ÉÙ¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç¼ýÇ¼¤é¤¯¤é¤¯¡ª ¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¡Ö¥Ù¥ë¥È¥Ï¥ó¥É¥ëA4¥Èー¥È