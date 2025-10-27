米国のトランプ大統領のアジア歴訪が始まった。26日はマレーシアに入り、ASEAN（東南アジア諸国連合）首脳会議の夕食会などに出席。27日午後、来日する。滞在期間はツアー最長の2泊3日。外交手腕が試される高市首相は張り切るが、注目度はイマイチ。米中首脳会談が控えるほか、事実上4回目の米朝首脳会談も実施される公算大だからだ。実現すれば、歴訪のハイライトを持っていかれる。【もっと読む】米トランプ大統領が「親プーチ