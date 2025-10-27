「大丈夫か？」「務まるのか？」と心配されている“軽量級”防衛大臣がさっそく危ない発言だ。小泉進次郎防衛相は26日、NHK「日曜討論」に出演。現状、制限されている殺傷能力のある武器輸出の全面解禁に前のめりだったのだが、さすがセクシー防衛相。解禁にあたっての理屈で、首をかしげてしまうような“進次郎構文”が飛び出したのだ。【もっと読む】高市首相が副大臣・政務官に「裏金議員」7人登用の裏側…いわくつき「旧安倍派