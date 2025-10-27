【新華社西昌10月27日】中国は26日午前11時55分（日本時間同午後0時55分）、地球観測衛星「高分14号02」を搭載した運搬ロケット「長征3号B」を四川省の西昌衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。長征シリーズ運搬ロケットの打ち上げは今回で603回目となる。高分14号02は地球の高精度な立体画像を効率的に取得し、大縮尺デジタル地形図を作成するほか、数値標高モデル、数値表層モ