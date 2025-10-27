連覇を狙うドジャースと32年ぶりの世界一を狙うブルージェイズのワールドシリーズは27日（日本時間28日午前9時開始予定）に第3戦が行われる。第3戦に先発予定のドジャース、タイラー・グラスノー投手（32）が26日（日本時間27日）、ドジャースタジアムで会見を行った。1勝1敗で迎える第3戦。グラスノーは「チームも違えば、ゲームプランも全然違う。シリーズの状況とかはあんまり意識してない。1試合、1試合をしっかり戦うだけ