日本冷凍食品協会は10月17〜18日、冷凍食品の魅力や活用法を体感できるイベント「手間抜きレストラン」を東京・サナギ新宿前イベントスペースで開催した。藤江太郎会長は「タイパを重視する若い世代を意識した。最近は日々忙しく料理に時間をかけられない方が増えているが、冷凍食品を使って“手抜き”ではなく“手間抜き”というポジティブな感情で食生活を豊かにしていただければ」などと話した。10月18日「冷凍食品の日」にあわ