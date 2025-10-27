ダンスボーカルユニット・M！LKの塩崎太智（25）が26日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。「女の子好き」と占われ、汗を流す場面があった。今回はメンバー全員で、人気占い師・彌彌告氏の占いを受けた。彌彌告氏は、塩崎について「女の子好き」とズバリ。塩崎は「違う違う！」「全然当たってません」と否定したが、「めっちゃ汗かいてきた。ティッシュ持ってきてください！」