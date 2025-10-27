四季の一つとはいえ、影が薄くなったがやっと秋になった。仕事はさておき一年の中でもスポーツ、食、芸術、読書などを最も楽しめる。というわけで今月は豆乳フェス、東京食肉市場まつり、卵フェス、べったら市を訪れた。訪れた全会場は大盛況。食に対する消費者の関心の高さを改めて感じる。▼とりわけ2日間で2万人以上が来場した品川の食肉まつりは並べられた肉が瞬く間に売り切れる。ヴィーガン流行りの昨今だが、人はやはり肉が