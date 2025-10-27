7人組グループ・なにわ男子の長尾謙杜と、俳優の山田杏奈がW主演する映画『恋に至る病』（24日公開）において、“今までにない刺激的なラブストーリー”として話題を集める今作の印象を180度覆すような、衝撃的かつ愛らしいメイキング写真が一挙解禁された。【写真】長尾謙杜＆醍醐虎汰朗が仲良く自撮りショット斜線堂有紀氏による同名の人気恋愛小説を実写映画化。内気な男子高校生・宮嶺望（みやみね・のぞむ）を長尾が、そ