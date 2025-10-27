プロ野球・巨人の坂本勇人選手がメジャー挑戦を表明した岡本和真選手に「楽しみしかない」などと激励のメッセージを述べました。10月22日のメジャー表明会見で岡本選手は坂本選手から「おまえともう野球でけへんのか」と言葉をかけられたことを明かしていました。26日にジャイアンツ球場に姿を見せた坂本選手は報道陣に囲まれると、「さみしいのは、さみしいですけど･･･」と口にしました。「彼がメジャーの舞台で、活躍している姿