元テレビ朝日社員の玉川徹氏（62）が27日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。別枠の旅番組取材先で自身の40年前の写真が“発掘”された。番組冒頭でMC羽鳥慎一から「玉川さんがですね、番組のロケを京都でやっていたら、京都時代の当時の下宿先から学生時代の写真がみつかりました」とニュースを伝えるように伝えられても、玉川氏は口元を引き締め、無言で進行を聞いていた。羽鳥の進行で