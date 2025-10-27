26日午後、三種町の公共施設の敷地内でクマが目撃されました。能代警察署の調べによりますと、26日午後2時50分ごろ、三種町鹿渡字東小瀬川の三種町琴丘歴史民俗資料館の近くを車で走っていた40代の男性が、敷地内にクマ1頭がいるのを目撃しました。クマの体長は約50センチです。近くの民家までは約40メートル、付近には琴丘保育園もある場所です。警察が注意を呼びかけています。