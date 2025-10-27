きのう午後、大仙市の太田北小学校の敷地内でクマが目撃されました。大仙警察署の調べによりますと、26日午後3時50分ごろ、大仙市太田町国見字国見田を車で走っていた女性が、太田北小学校の敷地内に体長約50センチのクマ1頭がいるのを目撃しました。近くの民家までは約150メートルの場所です。警察が注意を呼びかけています。