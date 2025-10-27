26日午前、五城目町の五城目第一中学校の近くでクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと、26日午前9時25分ごろ、五城目町富津内下山内字奈良崎を車で走っていた50代の男性が、町道の脇にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルです。近くの民家までは70メートルほど、五城目第一中学校までは150メートルほどの場所で、警察が注意を呼びかけていま