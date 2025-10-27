鶴岡市によりますと、26日午後4時40分ごろ、鶴岡市大山三丁目地内（大山小学校の北東側）でクマが目撃されました。クマは１頭で体長はおよそ１メートルです。 その後の行方は分かっていません。 市が注意を呼びかけています。