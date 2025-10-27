日本相撲協会は２７日、大相撲九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）の新番付を発表した。新入幕を果たした欧勝海（鳴戸）が、師匠の鳴戸親方（元大関・琴欧洲）とともに部屋の宿舎がある佐賀・唐津市内で会見した。２４歳の欧勝海は２０２０年春場所で初土俵。約５年をかけてつかんだ幕内昇進に「まずはうれしい。やっとこのスタートラインに立てた。これから満足せずにもっと上を目指してやっていきたい。新入幕なの