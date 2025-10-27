◆ラ・リーガ▽第１０節Ｒマドリード２―１バルセロナ（２６日、サンティアゴ・ベルナベウ）伝統の「クラシコ」は、Ｒマドリードが白星を挙げた。前半１２分、ＦＷキリアン・エムバペがバイタルエリアから右足を振り抜いてゴールネットを揺らすが、オフサイドとなり得点取り消しとなった。それでもその１０分後にＭＦジュード・ベリンガムのスルーパスにエムバペが抜け出し、右足で先制点をたたき込んだ。同３８分には同点