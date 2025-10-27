ソフトバンクは２７日、浜口遥大投手に来季の契約を結ばないことを通告した。浜口は昨年１２月にＤｅＮＡから三森とのトレードで加入。１軍での登板がないまま、無念の戦力外となった。４月には国指定の難病「胸椎黄色靱帯（じんたい）骨化症」の手術。左肘のクリーニング手術も受けた。１６年ドラフト１位でＤｅＮＡに入団し、１年目から２ケタ勝利を挙げた左腕。シーズン終盤は２軍戦に復帰したが、新天地での活躍はかなわなか