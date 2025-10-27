◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）実力が発揮しやすい東京コースということで、今年もハイレベルな面々がそろった。個人的に気になるのがロードデルレイ（牡５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ロードカナロア）だ。前走の宝塚記念でも期待したが、道中の進みが今ひとつで、流れに乗れないまま８着に終わってしまった。陣営によると、暑さもかなりこたえていたようで、力を出し切っての