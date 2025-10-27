スターバックスが11月1日より、「ホリデーシーズン2025」をスタートさせる。今年のテーマは“JOYFUL MEDLEY ― JOYでつながる ―”。全国の店舗（一部を除く）で、人気の冬限定ティー『ジョイフルメドレー』にストロベリーを重ねた新作ビバレッジ2種が登場する。華やかな香りと甘酸っぱさが重なり合う“とろあま”な味わいで、ホリデー気分を盛り上げる。【写真】もうこの季節か⋯ジンジャーブレッドラテなどホリデー定番ビ