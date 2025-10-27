大阪・関西万博の会場に養殖魚専門の料理店「近畿大学水産研究所」を出店した近畿大は、会期中の来店者数が約１１万人に上ったと発表した。料理店では、近大が世界で初めて完全養殖に成功したクロマグロ「近大マグロ」や、ブリとヒラマサを掛け合わせた「ブリヒラ」などを提供。提供した養殖魚は計９５８６匹に上った。人気ナンバーワンのメニューは、近大マグロやブリヒラなど４種を盛り合わせた「近大紅白手桶寿司」（税込み