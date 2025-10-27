さいたま市で27日朝早く、住宅が全焼する火事があり、焼け跡から3人の遺体が見つかりました。27日午前4時半頃、さいたま市緑区の木造2階建ての住宅で「建物が燃えている」と近くに住む女性から119番通報がありました。この火事で、消防車など14台が出動して消火活動にあたり、火は約3時間半後に消し止められましたが、火元の住宅が全焼し、焼け跡から3人の遺体が見つかりました。この家に住む80代の男性と50代の子ども2人と連絡が