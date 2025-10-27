ILLIT¤¬¡¢11·î¤Ë½é¤Î´Ú¹ñ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIROHA¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó´¶ËþºÜ¤Î³¤ÊÕSHOT½êÂ°¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÎBELIFT LAB¤Ï10·î27Æü¡¢¡ÖILLIT¤¬11·î24Æü¤Ë1st Single Album¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Î¿·Éè¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿3rd Mini Album¡Øbomb¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó5¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¡£BELIFT LAB¤Ë¤è