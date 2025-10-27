寿司チェーン「はま寿司」は10月28日から、全国の656店舗で期間限定の3品を販売する。今回のフェアで販売する商品は、「あさりの握り」110円、「静岡県産 大切り一本釣り七上(ななかみ)かつお」176円、「かますの天ぷら握り」176円(各2貫･税込)。一部店舗では価格が異なる。商品はなくなり次第終了。「あさりの握り」「静岡県産 大切り一本釣り七上かつお」「かますの天ぷら握り」〈引き締まった身と濃厚な旨みが特徴の“七上カツ