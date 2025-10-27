LE SSERAFIMが新曲『SPAGHETTI』で世界各国のチャートを席巻し、グローバルな人気を証明した。【写真】宮脇咲良、衝撃の“マイナス10歳肌”10月24日午後1時にリリースされたLE SSERAFIMの1stシングル『SPAGHETTI』が、早くもグローバルチャートで好成績を残している。タイトル曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、10月25日午前11時まで、日本をはじめ、シンガポール、フランスなど、55の国や地域でiTunes「トップソング」チ