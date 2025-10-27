【Amazon：「30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス(フェローチェフォーム)」】 10月27日 販売再開 Amazonにて、プラモデル「30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス(フェローチェフォーム)」が販売再開している。 今回2026年3月発売予定の本製品が販売再開しており、10月27日10時15分ごろの時点でカートに入ることが確認できた。 なお再度確認を行なったタ