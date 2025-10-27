防衛省は27日、小泉進次郎防衛相とヘグセス米国防長官との会談を発表した際に、ヘグセス氏の肩書を「戦争長官」とする表記を初めて使用した。防衛省は共同通信の取材に「米国の運用状況や意向を確認した結果、決めた。今後も対外発信や儀礼的な場では使用していく」と説明した。トランプ米大統領は9月5日、国防総省の呼称として戦争省を使うことを認める大統領令に署名。国防総省のホームページは表記が戦争省に変わり、ヘグセ