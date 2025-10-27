ドジャースは２６日（日本時間２７日）、本拠地ドジャースタジアムで練習。ブルージェイズとのワールドシリーズ・第４戦に先発する大谷翔平投手はブルペンに入り投球練習も行った。大谷はキャッチボールの後、ブルペンへ。全てノーワインドアップで２９球を投げ込んだ。直球、ツーシーム、カットボールの速球系にカーブ、スプリット、スイーパーの変化球を織り交ぜた。１球ごとにデータを確認する様子もあった。敵地トロント