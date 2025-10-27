毎年大人気のロイズ「アドベントカレンダー」が、2025年もついに登場します♡12月1日からクリスマスイブまで、日付ごとの扉を開けるたびに現れるチョコレートや小物たち。ひとつひとつにワクワクが詰まったこのカレンダーは、子どもはもちろん大人にも大好評。2025年版は「待ち遠しいクリスマス！みんなで靴下を編もう！」をテーマに、心温まるイラストとともに、ロイズならではの美味しさと遊び心を