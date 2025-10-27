24日、大館市の桂城小学校の敷地内でクマが目撃されました。大館警察署の調べによりますと24日午前7時45分ごろ、大館市水門町の桂城小学校の関係者が、学校の中から敷地内にいるクマ1頭を目撃しました。警察が注意を呼びかけています。