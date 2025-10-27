24日午後、秋田市の秋田高校の敷地内でクマ1頭が目撃されました。秋田東警察署の調べによりますと、24日午後1時15分ごろ、秋田市手形字中台の秋田高校の関係者が学校敷地内にいるクマ1頭を目撃しました。近くの民家までは約100メートル、300メートルほどの場所には旭川小学校もあります。警察が注意を呼びかけています。