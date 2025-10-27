26日午前、潟上市の自動車学校の敷地内でクマが目撃されました。五城目警察署の調べによりますと、26日午前9時55分ごろ、潟上市天王字北野の北日本自動車学校の敷地内で、車に乗っていた50代の男性がクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約50センチだったということです。近くの建物までは約140メートルです。警察が注意を呼びかけています。