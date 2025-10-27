きょう午前（27日）9時15分ごろ、岡山市北区横井上でアパートの一室を焼く火事がありました。 【地図を見る】岡山市でアパートの一室が焼ける火事焼け跡から性別不明の1人の遺体 消防によりますと、焼け跡から、性別不明の1人の遺体が見つかったということです。