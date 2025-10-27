「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、11月1日（土）〜12月25日（木）の期間、クリスマス限定缶「ミッキー＆フレンズ＜クリスマス＞／ショコラサンド『見ぃつけたっ』」を、JR東京駅店などで発売。公式通販サイトでは、10月30日（木）より、先行予約を開始する。【写真】クリスマスにぴったり！オリジナル「イヤープレート」も■エンボス加工がすてき今回発