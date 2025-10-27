ソフトバンクは27日、茺口遥大投手（30）に対し、来季の契約を結ばないことを伝えた。福岡市のみずほペイペイドームで通告を受け「来季の契約を結ばないという話しでした。なかなか1年間、いいパフォーマンスを出せなかったので仕方ないかなと思います。現役は続けるつもりです。声がかかるのを待ちたい」と語った。茺口は神奈川大からドラフト1位で17年にDeNAに入団。同年に10勝を挙げると、ソフトバンクとの日