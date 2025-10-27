山形市によりますと、26日午後7時40分ごろ、山形市大字沼木地内の路上でクマ1頭が目撃されたということです。 【写真を見る】【地図あり】山形市沼木でクマ目撃近くには学校や住宅街自治体が注意呼びかけ（山形） ■目撃場所 ※画像は山形市作成の位置情報より ■きのうからきょうにかけての目撃（山形市） 10月26日（日曜）午後7時40分頃大字沼木地内の路上にてクマ1頭を目撃10月25日（土曜）午後1時40分頃双月