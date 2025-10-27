福岡県警大牟田署は27日、大牟田市岬町の公園内で26日午後7時半ごろ、ランニング中の女性が後方から近づいてきた男から体を触られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は身長165くらいの細身。黒色目出し帽、黒っぽい長袖上衣着用。