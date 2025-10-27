神戸市長選挙の投開票が行われ、現職の久元喜造さん（７１）が４度目の当選を果たしました。２６日に投開票が行われた神戸市長選挙には、現職の久元喜造さん（７１）のほか、新人３人が立候補し、３期１２年市長を務めた久元さんが進める神戸市内の再開発や三宮周辺のタワーマンション建設規制などが問われました。結果、自民など４つの党から推薦を受けた現職の久元さんが４度目の当選を果たしました。（久元喜造神戸市長