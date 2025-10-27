大阪市の長居公園で、大阪マラソンのプレイベントが開かれました。１０月２６日に行われたのは、来年２月の大阪マラソンのプレイベントのひとつである１０ｋｍマラソンの大会「１０Ｋ＆Ｆｕｎ ＲＵＮ Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ Ｏｓａｋａ Ｍｅｔｒｏ」です。５年ぶりとなった去年に続き、今年も開催されました。約１３００人の市民ランナーが参加し、ランニングシューズに計測チップを装着しました。記録は日本陸上競技連盟