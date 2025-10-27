１０月２６日午後１０時ごろ大阪府吹田市で住宅が全焼、両隣にも延焼する火事がありました。激しく炎が出て、煙が立ち上ります。火事があったのは吹田市南清和園町の木造住宅で２６日午後９時４６分ごろ、近くの住民から「窓から炎がでている」と消防に通報がありました。火は約５時間後に消し止められましたが、火元の木造住宅が全焼し、西隣の住宅もほとんど全焼。東隣の住宅も２階部分が焼けたということです。警察など