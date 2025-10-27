ソフトバンクは27日、浜口遥大投手（30）に来季の契約を結ばないことを通達した。昨年12月に三森とのトレードで16年ドラフトで1位指名されたDeNAから移籍。加入わずか1年での退団となった。「競争に絡めなかった。2軍でもいいパフォーマンスを発揮できないことも多かった。ある意味、覚悟はありました」と話した。今年4月、国指定の難病「黄色じん帯骨化症」と診断されて、左肘の手術も受けた。7月の3軍戦で復帰し、2軍戦