宮城県知事選で6選を果たし、職員と握手する村井嘉浩知事＝27日午前、県庁26日投開票の宮城県知事選で6選を果たした村井嘉浩知事（65）は27日、当選から一夜明け県庁に登庁した。村井氏は庁舎玄関で花束を贈られ、職員約300人から拍手で迎えられた。笑顔で万歳や握手をし、「ありがとう」と感謝の言葉を述べた。知事選は多選批判がある中、参政党と連携した自民元参院議員の新人和田政宗氏（51）を約1万6千票の僅差で振り切