高市総理大臣は27日来日するアメリカのトランプ大統領に、「金色のゴルフボール」をプレゼントする方向で調整していることがわかりました。【映像】安倍元総理の妻・昭恵さんとトランプ氏28日に行われる首脳会談では、関税合意の進捗を伝えたうえで合意内容の着実な実施を確認する共同文書やレアアースなど重要鉱物に関する覚書などの署名式を行う方針です。その後、高市総理とトランプ氏は大統領専用ヘリ「マリーンワン」に