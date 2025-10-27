ウクライナ空軍によると、２５日夜から２６日未明にかけて、ロシア軍による１００機以上の無人機攻撃があった。首都キーウのビタリ・クリチコ市長はＳＮＳで、キーウで３人が死亡、子どもを含む３３人が負傷したと明らかにした。和平に向けた米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領による首脳会談が中止となる中、露軍はウクライナへの攻撃を強めている。発表によると、飛来した露軍の無人機１０１機のうち９０機は撃墜