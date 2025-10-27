フランスのルーブル美術館から宝飾品などが奪われた事件で、捜査当局は複数の容疑者を逮捕しました。地元メディアは、30代の男2人が逮捕されたと報じています。パリのルーブル美術館で19日に発生した盗難事件では、犯行グループが高所作業車を使って館内に侵入し、総額155億円とされる宝飾品を奪って逃走しました。捜査当局は26日、複数の容疑者を25日夜に逮捕したと明らかにしました。複数の地元メディアによりますと、逮捕された