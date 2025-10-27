Ｆ１第２０戦のメキシコ・グランプリ（ＧＰ、２６日＝日本時間２７日）、マクラーレンのランド・ノリス（英国）が６勝目をマークし、同僚のオスカー・ピアストリ（オーストラリア）を抜き、１ポイント差でランキングトップに浮上した。レッドブルの角田裕毅（２５）は１１位でポイントを獲得できなかった。１０番手スタートの角田は３７週目のタイヤ交換に手間取り、約１０秒の?タイムロス?で１５位に順位を下げた。６４週目に