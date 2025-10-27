ぐっと寒くなり、そろそろ大根のおいしい季節がやってきます！立派な葉つきの大根を手に入れたら、葉は「刻み冷凍ストック」にするのがおすすめ。刻んでさっとゆでるだけ、薄いシート状にして冷凍しちゃえば、何にでもちょこちょこ使える頼もしい食材に！作り方は簡単！『大根の葉の刻み冷凍ストック』作り方大根の葉は熱湯でゆで、細かく刻んで水けをしっかりと絞る。冷凍用の密閉できる保存袋に入れ、薄いシート状にならして