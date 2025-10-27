大阪地検トップの検事正から性被害を受けたとうったえた女性検事を支援する団体が、「性犯罪被害者から見た捜査・裁判の問題点に関する実態調査アンケート」を実施している。性犯罪の被害者の中には、事件を担当する警察官や検察官らの言動によって傷ついたことがあるという声があり、アンケートを通じて実情を把握し、法務省などに運用の改善を要望するという。回答はインターネットで受け付けており、期限は11月30日まで。企画者