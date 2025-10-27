ロシアのラブロフ外相は、「今、人々が停戦と言っているとき、彼らがただ時間を稼ぎたいだけだと私たちは知っている。そして、このゼレンスキーに深く根ざした論理は、客観的な観察者にとって明らかだ」と語った。ウクライナのゼレンスキー大統領は、停戦について繰り返し言及するものの、ウクライナ東部の割譲を認めず、ロシア側は停戦の意思がないとみなしているようだ。ただ、ウクライナが何を目的に時間を稼いで